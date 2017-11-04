Dolarda hareket sürüyor: 3.89'u gördü

Fed Başkanlığı için beklendiği gibi Jerome Powell'ın aday gösterilmesi piyasalarda ciddi bir etkiye neden olmadı. Dolar/TL güne 3,80 civarında başladı. Enflasyon verisi sonrası 3,83'ü aşan kur 3,86'nın üzerini test etti. Dolar akşam saatlerinde 3.89'u gördü