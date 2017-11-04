Dolarda hareket sürüyor: 3.89'u gördü

HAFTA içinde 3,8335'e kadar yükselen ve dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday göstermesiyle 3.80'in altına gevşeyen kur yeni günde kritik eşiği aştı. Kur, Türkiye'de bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürerek TSİ 17:57'de 3.88'i aştı.
ABD'de beklentinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisi sonrası kur 3.86'nın üzerindeki seyrini sürdürdü. Dolar/TL kuru piyasanın kapanmasının ardından geç saatteki işlemlerde 3.89'u gördü.
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