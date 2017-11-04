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Dolarda hareket sürüyor: 3.89'u gördü

Fed Başkanlığı için beklendiği gibi Jerome Powell'ın aday gösterilmesi piyasalarda ciddi bir etkiye neden olmadı. Dolar/TL güne 3,80 civarında başladı. Enflasyon verisi sonrası 3,83'ü aşan kur 3,86'nın üzerini test etti. Dolar akşam saatlerinde 3.89'u gördü

Dolarda hareket sürüyor: 3.89'u gördü

Fed Başkanlığı için beklendiği gibi Jerome Powell'ın aday gösterilmesi piyasalarda ciddi bir etkiye neden olmadı. Dolar/TL güne 3,80 civarında başladı. Enflasyon verisi sonrası 3,83'ü aşan kur 3,86'nın üzerini test etti. Dolar akşam saatlerinde 3.89'u gördü

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:05
Dolarda hareket sürüyor: 3.89'u gördü
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HAFTA içinde 3,8335'e kadar yükselen ve dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Jerome Powell'ı aday göstermesiyle 3.80'in altına gevşeyen kur yeni günde kritik eşiği aştı. Kur, Türkiye'de bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürerek TSİ 17:57'de 3.88'i aştı. 

ABD'de beklentinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verisi sonrası kur 3.86'nın üzerindeki seyrini sürdürdü.  Dolar/TL  kuru piyasanın kapanmasının ardından geç saatteki işlemlerde 3.89'u gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Fed BaşkanlığıJerome PowellPiyasa
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