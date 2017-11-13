Dolarda beklenti yükseldi

KATILIMCILARIN 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,88 TL ve 4,08 TL olarak gerçekleşti. TCMB yıl sonu dolar beklentisi 3,86 TL'ye yükseldi. 'Merkez Bankası Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, 2017 yıl sonu döviz kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi. TCMB YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,89 iken, bu anket döneminde yüzde 10,68'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,52 iken, bu anket döneminde yüzde 8,65 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,98 ve yüzde 8,25 olarak gerçekleşti.