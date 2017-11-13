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Dolarda beklenti yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçları açıklandı

Dolarda beklenti yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçları açıklandı

13 Kasım 2017 Pazartesi 21:41
Dolarda beklenti yükseldi
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KATILIMCILARIN 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,88 TL ve 4,08 TL olarak gerçekleşti. TCMB yıl sonu dolar beklentisi 3,86 TL'ye yükseldi. 'Merkez Bankası Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, 2017 yıl sonu döviz kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,86 TL'ye yükseldi. TCMB YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların cari yıl sonu Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,89 iken, bu anket döneminde yüzde 10,68'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,52 iken, bu anket döneminde yüzde 8,65 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,98 ve yüzde 8,25 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasıTcmbBeklenti Anketi
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