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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dolarda 12 yıl sonra bir ilk (Dolar ne kadar oldu?)

Doların başlıca altı para birimine karşı değerini gösteren dolar endeksinin 12 yılın zirvesine yakın seyretmesi dolar/TL'yi yukarı baskılamaya devam ediyor. Dolar/TL haftaya 2.6488'deki tarihi zirvesinin altında ve 2.64 civarında başladı

Dolarda 12 yıl sonra bir ilk (Dolar ne kadar oldu?)

Doların başlıca altı para birimine karşı değerini gösteren dolar endeksinin 12 yılın zirvesine yakın seyretmesi dolar/TL'yi yukarı baskılamaya devam ediyor. Dolar/TL haftaya 2.6488'deki tarihi zirvesinin altında ve 2.64 civarında başladı

13 Nisan 2015 Pazartesi 09:45
Dolarda 12 yıl sonra bir ilk (Dolar ne kadar oldu?)
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DOLARIN başlıca altı para birimine karşı değerini gösteren dolar endeksinin 12 yılın zirvesine yakın seyretmesi dolar/TL'yi yukarı baskılamaya devam ediyor. Dolar/TL haftaya 2.6488'deki tarihi zirvesinin altında ve 2.64 civarında başladı.
ABD merkez bankası'nın (Fed) ilk faiz artışını bu yıl yaparak diğer gelişmiş ülkelerden faiz konusunda ayrışacağı beklentisi, doların geniş bantta değer kazanmasının ana nedeni olarak gösteriliyor.
Dolar bu sabah yen karşısında yüzde 0.2 değer yitirse de, uzmanlar ABD ile Avrupa ve Japonya'nın para politikasında devam eden ayrışmanın uzun vadede doları desteklediğini belirtiyorlar.
DailyFX döviz analisti David Song, "Fed, G10 merkez bankaları arasında gelecek 12 ay içinde faiz artırması beklenen tek merkez bankası. Bu durum devam ettiği sürece doların, daha düşük getirili para birimleri karşısındaki kazanımlarını korumasını bekliyoruz" dedi.
Geçen hafta zayıf ABD istihdam verileriyle 2.57'li seviyelerden başlayan, ancak verinin ABD ekonomisinde kalıcı bir yavaşlama anlamına gelmediğinin anlaşılmasıyla yönünü tekrar yukarı çeviren kurda bankacılar tarihi seviyelerin test edilmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu belirtiyorlar.
Cuma günü 2.6415'e kadar yükselen dolar/TL TSİ 0830'da 2.6382/2.6399 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 2.7158/2.7179 seviyesindeydi.
Piyasanın yakından beklediği kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye'nin "negatif" görünüm ile Baa3 düzeyinde olan kredi notunu güncellemedi ve kredi notuna dair bir değerlendirme yayımlamadı. Piyasa Moody's'den kredi notu indirimi beklemiyorlardı.
Öte yandan iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilinde Cuma günü spot kapanış ortalamada yüzde 8.85 oldu. 10 yıllık gösterge tahvil olan 12 Mart 2025 itfalı tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama 8.37 bileşik seviyesinden gerçekleşti.
KAYNAK: REUTERS
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Son Güncelleme: 13.04.2015 08:49
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