Dolar yükselişini sürdürüyor: 5.84 görüldü

Güne 5.46 liradan başlayan dolar kuru, akşam saatlerinde 5.84 liraya kadar yükseldi. Dolar/TL saat 23.00 itibariyle 5.83'ten işlem gördü.

Dolar yükselişini sürdürüyor: 5.84 görüldü
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar/TL gün içinde 5.75'i test etti. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra oluşan işlemlerde dolar 5,84'ü gördü. Dolar/TL güne 5.46 civarında başladıktan sonra en yüksek 5.7445'i test etti ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'e ulaştı. Gün içinde Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası  dolar gerilese de kurda yükseliş sürdü. ABD Merkez Bankasının (Fed) güvercin tavrının dolarüzerindeki etkisi çok sınırlı kaldı. Küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişeleri doların değer kaybını sınırladı. Dün 5,42 — 5,48 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 5,4655'ten tamamladı. Dolar/TL bugüne yatay başlamasının ardından gün içinde 5.75'i gördü, saat 23.00 itibariyle Türkiye piyasaları kapandıktan sonra yabancı piyasalarda 5,83'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 6,60'tan işlem görüyor.

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