Dolar yukarı yönlü hareketlendi: 5.75

Önceki iki gün dar bantta görece sakin bir seyir izleyen dolar/TL kuru bugün yüzde 1'in üzerinde primli. Seçimlere yönelik belirsizlik TL üzerinde ana baskı unsuru.

Dolar yukarı yönlü hareketlendi: 5.75
banner404

DÜN kapanışta 5.68 seviyesinde yer alan kur bugün 5.75'in üzerine hareketlendi. Dolar/TL saat yüzde 1.30 yükselişle 5.7540'dan işlem gördü. Euro/TL yüzde 1.40 artışla 6.4970 seviyesinde. Dolar endeksi hafif aşağı yönde 96.902 seviyesinde yer alırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içi zirvesi olan 97.530 puandan 96.850'ye geriledi. Yerel seçimlerin üzerinden 11 gün geçmiş olmasına karşın İstanbul özelindeki tartışmalar sonlanmış değil. AK Parti seçimlerin tekrar edilmesi gerektiğini savunuyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yunanistan'da üç ebeveynli bebek doğdu
Yunanistan'da üç ebeveynli bebek doğdu
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472