Dolar yine yükseldi, şimdi ne olacak?

SEÇİM öncesi Türk Lirası'nın değeri dolar karşısında eridi! Trump'ın Golan Tepeleri'ne İsrail müdahalesini desteklediği tweeti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu ilan etmesiyle birlikte piyasalarda tansiyon yükseldi. Üstüne vatandaşlar seçim öncesi 23 haftadır üst üste hesaplarında dolar biriktirmeye devam ediyor. Dolar/TL dün haftayı 5.76 seviyesinin hemen altında kapattı. Haftaya 5.45 seviyesinden başlayan dolar/TL haftayı 5.76’nın altında bitirdi. Türk Lirası dolar karşısında bu hafta yüzde 5.7 değer kaybetti.

DOLAR DÜN NE YAPTI?

Dolar/TL dün işlem saatlerinde 5.60'ın da üstüne çıkarken, ekonomi yönetimi gün boyu sessizliğini korudu. Merkez Bankası yüzde 24 faizle bir haftalık repo ihalelerini askıya aldığını ilan etmesi piyasaya sıkı para politikası anlamında bir mesaj olduğu fakat doların ateşini çok da düşürmedi. Akşam saatlerine doğru dolar/TL 5.70'in de üzerine tırmandı. İşlem hacminin düşük olduğu gece ilerleyen saatlerde dolar/TL 5.84'ü de aştı. Gözler pazartesi günü Merkez Bankası'nın piyasayı nasıl fonladığına çevrilecek. Merkez Bankası'nın piyasayı gecelik faiz oranı olan 25.50'ten fonlaması bekleniyor fakat bazı uzmanlar yüzde 27'lik geç likidite penceresinden de fonlama yapılabileceğinin altını çiziyor.

ALBAYRAK: NİSANDA PLAN AÇIKLAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün gece canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak dünkü olağanüstü kur hareketi sonrası, “”31 Mart yerel seçim sonucu ne olursa olsun, seçim sonrası önümüz çok açık. Atılacak adımlar hazır, önümüzdeki hafta bir kısmını paylaşacağız. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız” diye konuştu.

ŞAHİNÖZ: ENDİŞEM 5.65

Eski Amerikan Merkez Bankası (Fed) ekonomisti Erkin Şahinöz dolarda 5.40 seviyesinin aşılmasının önemli bir direnç noktası olduğunu söyledi. Şahinöz, “5.40 önemli bir dirençti, kur orayı geçti, 5.50'yi de bugün geçinde Merkez Bankası önlem almak amacıyla böyle bir hamle yaptı. Yerinde bir hamle bu. Ama kurdaki yükselişin önüne set çekebilir mi? Çok zor. Benim endişem 5.65'inde üzerinde kapatması. 5.65'in geçilmesi halinde hareketin hızlanabileceğini vurgulamakta yarar var.” ifadesini kullandı.

NALBANTLI: 5.45 KISA VADEDE GERİ ÇEKİLMELERDE DESTEK

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Hane halkının döviz alımının da bu yükselişte etkili olduğunu söyleyen Nalbantlı, “15 Mart haftasında 4 milyar dolar artan döviz mevduatı 23 haftadır sürekli yükselerek 175.8 milyar dolara yükseldi. Kurda 5.54-5.55 bölgesinin önemli olduğunu düşünüyorum. 5.55 üzerinde kalıcılık sağlanırsa 5.65-5.70 bölgesine doğru bir hareket olabilir. 5.45 ise kısa vadede geri çekilmelerde destek olacak bölge olarak izlenebilir.” diye konuştu.

ÖKTE: MERKEZ’İN HAMLESİ ÖNEMLİ

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) TL'deki negatif ayrışmadan rahatsız olup piyasaya örtülü bir faiz artırımıyla müdahale etmesini, çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Işık Ökte Foreks'e yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın dün lirada yaşanan 2’ye 1 negatif ayrışmadan (JPM gelişen ülke kurlar endeksi dolara karşı %1.1 satılırken, liranın %2.2 satılması) rahatsız olup piyasaya örtülü bir faiz artırımıyla müdahale etmesi çok önemliydi. Çünkü gelen dolar talebinin sadece yabancı kurumsal tahvil satışlarından değil, lokallerden de kaynaklandığını görüyorduk. Ancak şu anki fiyatlamalarda, TL likiditesinin sıkıştırılmasının ve liranın açığa satılmasının daha maliyetli hale getirilmesinin dolar/TL üzerinde etkili olmadığını görüyoruz. TCMB rezervlerinin 2 haftada 6 milyar dolar erimesi ve jeopolitik risklerinde lira fiyatlamasına girdiğini görmek zor değil.”

KAYNAK: SÖZCÜ