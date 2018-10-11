Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son rakamlar

ENFLASYONLA Topyekün Mücadele Programı'nın açıklanmasının ardından dolarda yaşanan düşüş eğilimi yeni günde de devam etti. Dün günü 6,06 seviyesinden kapatan dolar gün içinde 6,01 seviyesine kadar geriledi. Yeni güne 6,05 seviyesinden açılış yapan dolar, bugün en yüksek 6,08 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 6,02 TL'den işlem görürken, euro ise 6,97 TL'den alıcı buluyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 22 düşüşle 95.00 puanda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1553 seviyelerinde.

BRUNSON DAVASI YARIN

Piyasalar için bu hafta en kritik veri ise 12 Ekim Cuma günü gerçekleşecek ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın davası. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve hali hazırda ev hapsinde tutulan Brunson için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin bir hukuk devleti olması sebebiyle, ben yargıya müdahale edecek konumda değilim. Yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım" ifadelerini kullandı. Brunson davasının piyasalara etkisinin nasıl olacağı ise merak konusu.