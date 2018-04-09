Dolar yatırımcısına kazandırdı

BU verilere göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,28, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,83 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 1,09, külçe altın yüzde 0,78 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,61, Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi yüzde 1,15 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,44 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 1,64, külçe altın yüzde 1,33 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi yüzde 0,07, BIST 100 endeksi yüzde 0,61 ve DİBS yüzde 1,91 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,23, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,71 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EURO 6 AYLIK BAZDA KAZANDIRDI

Altı aylık değerlendirmeye göre euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,81 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.