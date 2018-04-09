Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor

Dolar yatırımcısına kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı

Dolar yatırımcısına kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:27
Dolar yatırımcısına kazandırdı
banner404

BU verilere göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,28, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,83 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 1,09, külçe altın yüzde 0,78 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,61, Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi yüzde 1,15 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,44 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 1,64, külçe altın yüzde 1,33 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi yüzde 0,07, BIST 100 endeksi yüzde 0,61 ve DİBS yüzde 1,91 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,23, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,71 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
EURO 6 AYLIK BAZDA KAZANDIRDI
Altı aylık değerlendirmeye göre euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,81 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AESOB'tan oda zirvesi
AESOB'tan oda zirvesi
Milli savaş uçağı, zırhlı araç ve dizel motora teşvik
Milli savaş uçağı, zırhlı araç ve dizel motora teşvik
"Süper Teşvik"ten yararlanacak 19 firma belli oldu
"Süper Teşvik"ten yararlanacak 19 firma belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim