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Dolar ve euroda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7420, euro 4,4790 liradan güne başladı

Dolar ve euroda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7420, euro 4,4790 liradan güne başladı

09 Ocak 2018 Salı 09:21
Dolar ve euroda son durum
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KAPALIÇARŞI'DA 3,7400 liradan alınan dolar, 3,7420 liradan satılıyor. 4,4770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,4790 lira olarak belirlendi.

DÜNÜ KAPANIŞ FİYATLARI
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 4,4910 lira olmuştu.

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