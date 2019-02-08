Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,2660 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar ve euro güne nasıl başladı?
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DÜN küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel yükseliş  eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla  5,2678'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla  önceki kapanışın hemen altında, 5,2660'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda  avro/TL yüzde 0,2 azalışla 5,9717'den, sterlin/TL yatay seyirle 6,8150'den işlem  görüyor.
Avro/dolar paritesi 1,1340 ile önceki kapanışın hemen altında, dolar  endeksi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 96,6 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dün ABD'de, yetkililerin Çin ile yürütülen ticaret  müzakerelerinde çok fazla ilerleme kaydedilemediğine işaret eden açıklamaları ve  Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı 1 Mart'tan önce Çin  Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesinin ticaret savaşı  tedirginliğini artırdığını kaydetti.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve ABD ile Çin  arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini  ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,3250'nin  direnç konumunda olduğunu söyledi.

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