Dolar, Türk Lirası karşısında düşüşünü sürdürüyor

GEÇTİĞİMİZ hafta 5.85 TL seviyesine kadar yükselen dolar dün 5.54 TL’ye geriledi. Dolar TL karşısında gün içerisinde de 5.40 TL’yi gördü. Geçtiğimiz hafta kurlarda görülen ani yükseliş sonrasında, Merkez Bankası’ndan 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verildiği duyurusu gelmiş, ardından da “Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar fiyat istikrarını desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edecek” açıklaması yapılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da döviz rezervleriyle ilgili sıra dışı bir durum olmadığını duyurmuştu. Merkez Bankası’nın adımlarının yanı sıra BDDK ve SPK da dövizdeki manipülatif işlemlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

KARA PAZARTESİ OLACAKTI



Süreci yakından takip eden bir bankacı kurlardaki hareketin arka planını şöyle anlattı:



“Bir kara pazartesi yaşatılmak istendi, ama Merkez Bankası hamlesi ile engellendi. Cuma günü yaşanan kur atağından sonra pazartesi günü piyasaların kısmen sakinleşmiş olmasında, Merkez Bankası’nın açıklamaları ve alınan diğer aksiyonlar etkili oldu. Uluslararası bankaların başını çektiği bazı bankalar TL’ye karşı pozisyon aldı. Cuma günü başlayan yükseliş, TL satışları ile çok daha ileri taşınacaktı. Merkez Bankası yaşanan atak sonrasında para politikasını daha da sıkılaştırarak piyasaya fonlama sağladığı 1 haftalık Açık Piyasa İşlem ihalelerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu hamle ile TL satışının maliyeti yükseldi. Swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları yüzde 95 seviyelerine yükseldi. Bunda TL’ye karşı döviz satın alıyor olmaları ve TL’sini dövizi satan bankalara ödemek zorunda olmaları da etkili oldu. Yabancı bankaların özellikle döviz alımları karşılığında TL ödemelerinde zorlandığı hatta bazı büyük bankaların temerrüde düştüğü konuşuluyor.



Bu hamle sonrası birkaç milyar TL açık ve çok büyük bir maliyeti karşılamak zorunda kaldılar. TL’ye karşı bu pozisyonu almanın maliyetini üstlenmeleri gerekecek. TL satarak döviz alımı yönündeki bu talebi sürdüremezler. Buna rağmen bu pozisyonda dururlarsa, Türkiye ile ilişkilerini riske atarlar. Yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilirler.”

