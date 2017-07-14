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Dolar/ TL 3.57 seviyesinde

Dolar fiyatları, her iki yöne sert dalgalanmaların ardından bugün 3.57 sınırında yatay hareket ediyor. Piyasalar ABD'den gelecek verileri bekliyor

Dolar/ TL 3.57 seviyesinde

Dolar fiyatları, her iki yöne sert dalgalanmaların ardından bugün 3.57 sınırında yatay hareket ediyor. Piyasalar ABD'den gelecek verileri bekliyor

14 Temmuz 2017 Cuma 10:26
Dolar/ TL 3.57 seviyesinde
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DOLAR fiyatları, her iki yöne sert dalgalanmaların ardından bugün 3.57 sınırında yatay hareket ediyor. Piyasalar ABD'den gelecek verileri bekliyor.Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle dolar/TL'yi bir haftada 3.50'li seviyelerden 3.65'e yaklaştıran satış baskısının ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Janet Yellen'ın açıklamalarıyla terse dönmesiyle birlikte dolar/TL gerilediği 3.57 civarında yatay bir seyir izlemeyi sürdürüyor. Nisan ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL'de geçen hafta Pazartesi günü başlayan satış baskısı Çarşamba günü itibarıyla terse döndü ve TL 24 saatte dolar karşısında yüzde 2'yi aşkın değer kazandı. Bu değer kazancında Yellen'in konuşması sonrası ABD'nin sıkılaştırma adımlarının "oldukça yavaş" gerçekleşeceği beklentisi belirleyici oldu.Çarşamba günü 3.6440'ı test ettikten sonra dün günü 3.57 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah da anlamlı bir değişim göstermeyerek güne 3.57 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.14 itibarıyla 3.5670 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.0690 seviyesindeydi. Euro/dolar ise 1.1407 seviyesinden işlem gördü.

 PİYASALARIN GÖZÜ BU VERİLERDE

 Her iki yönlü sert dalgalanmaların ardından ise dolar/TL anlamlı bir değişim göstermezken bankacılar küresel piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak TÜFE enflasyonu ve perakende satış verilerinin yön belirleyici olmasını bekliyorlar.Küresel borsalar, Fed'in kademeli faiz artırımı uygulayacağı ve güçlü bilanço dönemi beklentileriyle risk iştahını güçlenmesine paralel olarak rekor kırıyor. Öte yandan küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD'de faizlerin yönü hakkında ipucu edinmek için bekledikleri enflasyon verisi öncesinde başlıca para birimleri karşısında yatay seyrediyor.Ancak ABD'de bugün 15.30'da açıklanacak veri enflasyonda hızlanmaya işaret ederse, Fed'in faizi tekrar artırmadan önce öngörülenden daha kısa süre bekleyeceği beklentileri güçlenebilir ve bu durum ABD Hazine tahvil getirileri ve doların yönünü yukarı çevirebilir.ABD'de tüketici fiyatları enflasyonunun Haziran'da yıllık bazda yüzde 1.7 ile Mayıs ayı ile aynı düzeyde kalacağı tahmin ediliyor. Tüketici fiyatlarının Mayıs'taki yüzde 0.1 artışın ardından Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 artması bekleniyor.

 TAHVİL BONO PİYASASI

TL cinsi tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.71, iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.49 oldu.

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