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Dolar tekrar yükseldi

Dolar tekrar 2 TL'yi gördü

Dolar tekrar yükseldi

Dolar tekrar 2 TL'yi gördü

17 Eylül 2013 Salı 10:07
Dolar tekrar yükseldi
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DÜN 2 TL'nin altına düşen dolar Türk jetlerinin Suriye helikopterini düşürdüğü haberinin ardından tekrar 2 TL'yi gördü.

Piyasalarda dün Larry Summers'ın ABD Merkez Bankası Fed başkanlık adaylığından çekilmesiyle olumlu bir atmosfer yaşanmış dolar TL karşısında 2 TL'nin altına düşmüştü. Ancak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Suriye helikopterinin Türk hava sahasını defalarca ihlal ettiği için Türk jetleri tarafından vurulduğunu açıklaması ile birlikte dolar tekrar 2 TL'nin üzerine çıktı.

Dün dolar en düşük seviye olarak 1.9870 TL'yi görürken Suriye helikopterinin düşmesi 2 kuruşluk bir etki yaptı. Dolar şu dakikalarda 2.0030 TL'den işlem görüyor.

BORSA YATAY BAŞLADI
Dün Summers'ın adaylıktan çekilmesiyle pozitif yönde diğer dünya borsalarından ayrışan ve yüzde 4'e yakın prim yapan BİST 100 ise bugüne yatay başladı. Borsa düne göre yüzde 0,24 değer kaybederek 74 bin 123 puandan günü açtı.

Bugün yurtiçinde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararları takip edilirken dünyada ise Fed toplantısı öncesi yatay bir görünüm bekleniyor.


Hürriyet

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Son Güncelleme: 17.09.2013 10:09
Anahtar Kelimeler:
DolarSuriyeHelikopter
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