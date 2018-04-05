Dolar tarihi zirveyi gördü

DOLAR/TL, yeni tarihi rekorunu kırdı. Dolar kuru 4.0436 seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Bu sabah güne 4.0120/4.0144 seviyesinde başladı. Dolar/TL saat 12.01 itibarıyla 4.0424 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 4.9636 TL'ye yükselirken, şu dakikalarda 4.9616 TL'de hareket ediyor.
SERT DALGALANMA DEVAM EDİYOR
Son birkaç haftada önce sert yükseliş yaşayan ardından 4 civarında her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği dolar/TL'de jeopolitik, siyasi ve küresel gelişmeler izlenmeye devam ediyor.
Küresel gelişmeler kurun ana belirleyicisi olmayı sürdürürken dolar/TL jeopolitik ve iç siyasi gelişmelerden de etkileniyor.
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