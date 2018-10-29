Dolar son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son rakamlar

GEÇEN hafta, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,87'ye kadar yükselen dolar, haftayı 5,59'dan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan dolar yüzde 1,5 değer kaybederek 5,50 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar ise 5,55 TL'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 azalışla 6,3117, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kaybıyla 7,1051 seviyelerinden işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU'NDA

Analistler, bugün yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin arttığını kaydetti. Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.