Dolar sakinledi! Güne düşüşle başladı

ABD Merkez Bankasının ( Fed) faiz kararı öncesi güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,4840 seviyesinden alcı buluyor. Dün 3,50'nin üzerini görmesine karşın bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 3,4875'ten tamamladı.
FED'İN KARARI ÖNCESİ DÜŞÜŞTE
Dolar/TL, Fed'in faiz kararı öncesinde bugüne değer kaybıyla başlayarak 3,4827'e kadar geriledi. Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,12 azalışla 3,4840 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 4,1830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,05 gerileyerek 4,7115 seviyelerinden alıcı buluyor.
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