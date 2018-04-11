'Dolar Ruble'yi de vurdu'

Asiye ELİAÇIK

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı hem Türkiye'ye, hem de Rusya'ya sıçramış durumda. Euro ve doların özellikle bir haftadan beri bu şekilde yukarıya doğru hızlı bir ivme kazanması Türk Lirası'nın değer kaybetmesine sebep oldu. Ancak döviz kurundaki artış ve bununla eş zamanlı olarak Suriye'deki krizin etkisiyle Rusya'da da ruble değer kaybetti. Bu sebeple de Rusya borsasının belli bir saatten itibaren kapatıldığını öğrendik. Artıştan önce 1 dolar karşılığı 58 rubleyken, artık 62-63 rubleye denk geliyor. Bu yüzden de hükümet müdahalede bulunmak durumunda kaldı" diye konuştu.

'REZERVASYONLARI ETKİLEDİ'

"2 yıldan beri özellikle de geçtiğimiz yıl Rus pazarında ciddi bir artış yaşadık. Bu yıl gittiğimiz fuarlarda da zaten olumlu gelişmeler yaşandı" diyen Dahaoğlu şöyle konuştu: "Rusya'da insanların alım güçleri ruble üzerinden tabiki ama tur operatörlerinin paket satışları dolar üzerinden oluyor. Bunun karşılığında da tercih ettikleri otelde 40 dolar karşılığında 3 bin 200 ruble bozduracaksa artık 3 bin 400 rubleye ihtiyaçlarının olması paket alımlarını zorlaştıracaktır. Zaten birkaç gündür rezervasyonlarda da az miktarda olsa bir gerileme söz konusu. Turizmciler için belki bir derecede euro ve doların artışı olumlu gibi gelebilir ancak ülke genelini düşünecek olursak özellikle kendi ekonomimiz için çok zor günler yaşanacak bu şekilde giderse. Temennimiz 2017 rakamlarına inerek o rakamlarda seyretmesi. Her şeyi ithal ediyor oluşumuzdan kaynaklı, otellerin maliyetleri de yükselecek. Umuyorum bu olmaz ve yaşanan krizlerin aşılmasıyla döviz kurları daha düşük seviyelere iner" dedi.

'DÖVİZ FÜZE GİBİ FIRLIYOR'

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Dolar ve Euro füze gibi fırlıyor. Düştüğü yerde cebimizi yakıyor. Trump’un füzeleri gibi palavra değil" dedi.