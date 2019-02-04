Dolar, ocak enflasyonu öncesi yukarı yönlü

GEÇEN haftaya 5.27 civarında başlayan kur; TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla 5.16'lara kadar geri çekilmiş, daha sonra Çin PMI verisinin neden olduğu satış baskısıyla hafif artarak cuma kapanışta 5.20 seviyesinde yer almıştı. Dolar kuru sabah saatlerinde 0.27 artışla 5.2211'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0.10 yükselişle 5.9780'de. Dolar endeksi de yüzde 0.14 arttı ve 95.715'e geldi. TÜİK, bugün ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Analistler, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.12 ve yıllık yüzde 20.47 artış göstermesini bekliyor.