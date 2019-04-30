Dolar ne kadar oldu? Piyasaların gözü enflasyon raporunda

TCMB 25 Nisan’daki PPK toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 24’te sabit tutarken; gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik cümlesini kaldırmak başta olmak üzere, PPK metninde yaptığı değişikliklerle sıkı politika söylemini yumuşattı. Dolar/TL saat 09.08 itibarıyla 5.9587/5.9610 seviyesinde bulunuyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Öte yandan TCMB’nin bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık dün TCMB’nin nötr bir para politikası duruşuna geçerek önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz indirim ya da artırım ihtimalinin daha dengeli olduğuna işaret ettiğini belirtmişti. Işık, enflasyonun özellikle üçüncü çeyrekte gerileyeceğini tahmin ettiklerini, TCMB’nin bu duruş değişikliğini, beklenen enflasyon patikası ile değerlendirmek gerektiğine dikkat çekerek, “Belki bu konudaki iletişim toplantıda güçlendirilir” demişti.

AHL Forex notunda enflasyon raporunun TL varlık fiyatlamalarında oynaklığın artmasına neden olabileceği belirtilerek, “Kurun ara destek seviyesi olan 5.9000 fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda kısa vadede 6.02, 6.05 ve 6.07 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 5.87 izlenebilir” denildi.

Bu hafta veri gündemi ve haber akışı oldukça yoğun. Bugün enflasyon raporunun yanı sıra TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak. Öte yandan TÜİK Mart ayı dış ticaret verilerini ve ilk çeyrek turizm gelirlerini, Turizm Bakanlığı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlara ilişkin Mart ayı verilerini, Hazine üç aylık borçlanma stratejisini, BDDK ise Mart ayına ilişkin sektör verilerini açıklayacak.

Bu hafta Cuma günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verisi izlenirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in de değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor.

Piyasaların gündemindeki en önemli madde seçim sonuçları olmaya devam ediyor. YSK’nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Yurt dışında ise Çarşamba akşamı açıklanacak olan ABD Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.

Bankacılar TL’nin yönü açısından zor bir hafta olduğunu ve kurun yoğun veri ve haber akışı ile yön bulacağını belirtiyor.

ABD’nin İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdirecek olması, S-400 ve F-35 konuları nedeniyle ABD ile yaşanan gerginlik de piyasada baskı yaratmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek üç günlük ziyaret kapsamında Ankara’ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump dün telefonda görüşürken, görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini de gündeme getirdi.

Öte yandan Asya borsaları, Çin imalat PMI verisinin beklentileri karşılayamamasıyla geriledi. Beijing’in büyümeyi canlandırma çabalarına rağmen Çin’de beklentilerin altında açıklanan imalat PMI verisi dünyanın ikinci büyük ekonomisinde zayıflamaya dikkat çekti.

TL’nin yanı sıra Güney Afrika randı, Brezilya reali ve Meksika pesosunda da bu sabah nispeten zayıf seyir söz konusu.

Tahvil bono piyasasında ise Cuma günü spot kapanışta yüzde 19.04, valörde son işlemde yüzde 19.14 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 19.14, valörde son işlemde yüzde 19.38 seviyesindeydi.

Cuma günü valörde son işlemde yüzde 22.99 seviyesinde olan yeni iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 22.88 seviyesindeydi.