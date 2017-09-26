Dolar ne kadar oldu? Kuzey Irak doları nasıl etkiler?

KUZEY Irak referandumu sonrası yapılan açıklamalar ve Kuzey Kore gelişmeleri ile yükselen Dolar/TL, bu sabah 3,54 seviyesinin üzerinde açıldı.
Bankalar dün TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,25 faiz ile 79,13 milyar TL kullandı.
Dolar/TL bugün en düşük 3,5400, en yüksek 3,5522 seviyesini gördü.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş bildirgesini imzaladığını iddia etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Kuzey Kore'nin “ABD savaş ilan etti” iddiaları üzerine, “Savaş ilan etmedik” açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin, “Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız” açıklaması yapıldı.
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