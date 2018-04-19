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Dolar ne kadar oldu? İşte doların fiyatı

Dolarda ve euroda dün yaşanan sert düşüşün ardından bu sabahki ilk işlemlerde de olumlu bir hava hakim. Dolar 4.01 lira sınırında bulunurken, euro 4.98'nin altında işlem görüyor

Dolar ne kadar oldu? İşte doların fiyatı

Dolarda ve euroda dün yaşanan sert düşüşün ardından bu sabahki ilk işlemlerde de olumlu bir hava hakim. Dolar 4.01 lira sınırında bulunurken, euro 4.98'nin altında işlem görüyor

19 Nisan 2018 Perşembe 08:31
Dolar ne kadar oldu? İşte doların fiyatı
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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı beklentisiyle dün dolar/TL ve faizler sert bir şekilde gerilerken, borsada yükseliş yüzde 3'ü bulmuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından belirsizliğin tamamen ortadan kalktığını söyledi. Ertem ilk tepki olarak TL'nin değer kazandığına dikkat çekerek önümüzdeki dönemde de normalleşmenin devam edeceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde yüzde 0.5 civarı satıcılı seyreden Türk hisse senetleri piyasası ise, erken seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte ilk tepki olarak artıya döndü. Sonrasında hızlanan alımlarla yükselişi yüzde 3.08'i buldu.

Açıklama öncesi 4.0950 civarında seyreden dolar/TL açıklama sonrası 4.0185'e kadar geriledi. TL dolar karşısında açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 1.8 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Bugüne bakıldığında dünden kalan olumlu havanın devam ettiği görülüyor.

Dolar/TL ilk işlemlerin ardından 4.01 seviyesinde bulunurken, euro/TL ise 4.97 seviyesinden el değiştiriyor.

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