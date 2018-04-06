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Dolar ne kadar oldu? İşte doların fiyatı

Günün ilk saatinde dolar fiyatı ne kadar sorusu merak ediliyordu. TL'nin dün dolar karşısında yaşadığı değer kaybı yüzde 1'i aşarken, dolar bugüne de 4.04-4.05 aralığında başladı

Dolar ne kadar oldu? İşte doların fiyatı

Günün ilk saatinde dolar fiyatı ne kadar sorusu merak ediliyordu. TL'nin dün dolar karşısında yaşadığı değer kaybı yüzde 1'i aşarken, dolar bugüne de 4.04-4.05 aralığında başladı

06 Nisan 2018 Cuma 09:29
Dolar ne kadar oldu? İşte doların fiyatı
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SON birkaç haftada önce sert yükseliş yaşayan ardından 4 civarında her iki yönlü sert dalgalanmaların devam ettiği dolar/TL dün 4.04'ü aşarak yeni tarihi zirvesini test etti.

TL dolar karşısında yüzde 1'i aştın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en çok değer kaybı yaşanan para birimi oldu.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dün ticaret savaşlarının endişelerinin azalması ile dolarda yaşanan küresel değer kazancı eğilimi ile değer kaybetti.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor.

Dolar bugüne de yüksek bir seyirle başladı. saat 07.00 itibariyle dolar 4.0190 TL'den el değiştirirken, euro ise 4.9580 TL oldu.

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DolarDolar FiyatıTL
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