Dolar ne kadar oldu?

Yeni haftaya sakin başlayan dolar/TL dün 4.85 civarında hareket ederken bu sabah 4.80 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar ne kadar oldu?
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PİYASALAR ABD’de faiz oranlarının artırılma hızına ilişkin ipuçları için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ilk kongre konuşmasını bekliyorlardı.

Powell, ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun ise merkez bankasının yüzde 2 olan hedefine yakın seyrettiği “birkaç yıllık” bir döneme girilmek üzere olduğunu söyledi.

Dolar/TL şu dakikalarda 4.80 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.59 seviyesinde.
Powell “Fed şu anda bundan sonrası için en iyi seçeneğin politika faizini kademeli olarak artırmayı sürdürmek olduğuna inanıyor” diyerek faiz artırımlarının ekonomideki güçlenmeye ayak uyduracak hızda olası gerektiğini, ancak büyümeyi yavaşlatacak kadar da çabuk olmaması gerektiğini ifade etti.

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