Dolar ne kadar oldu? (23.09.2019)

GEÇEN haftaki Fed’in faiz açıklamaları beklentisi ve petrol krizinin etkisiyle dolar/TL hareketli bir hafta yaşamış ve 5.70’in altına kadar çekilmişti.17 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temaslarının izleneceği haftanın ilk gününe 5.75’in altında başladı.Dolar/TL bugün saat 08:10’da 5.7263/5.7335’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %16,34 (Önceki %16,27) oldu. BIST gecelik repo faiz oranı %16,61 olarak gerçekleşti.