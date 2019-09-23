Dolar ne kadar oldu? (23.09.2019)
Dolar/TL haftaya 5.75 seviyelerinin altında başlarken gözler New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olacak. Bu hafta iç piyasalarda gündemi belirleyecek bir veri açıklanmayacak.
EKONOMİ 23.09.2019, 08:28
GEÇEN haftaki Fed’in faiz açıklamaları beklentisi ve petrol krizinin etkisiyle dolar/TL hareketli bir hafta yaşamış ve 5.70’in altına kadar çekilmişti.17 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül’de sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temaslarının izleneceği haftanın ilk gününe 5.75’in altında başladı.Dolar/TL bugün saat 08:10’da 5.7263/5.7335’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %16,34 (Önceki %16,27) oldu. BIST gecelik repo faiz oranı %16,61 olarak gerçekleşti.
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:39
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1