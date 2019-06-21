Dolar ne kadar oldu? (21.06.2019)

DOLAR/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek ay içinde bile hazır olduğu sinyali ile 6 Haziran’dan beri dün ilk kez 5.7375’e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalarda yer alan faiz indirimi talebi içeren açıklamaları kısa süreliğine sert bir dalgalanma yarattı ancak bu dalgalanma da geçici ve sınırlı bir etki oluşturdu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Erdoğan’ın faiz indirimi çağrısı içeren söylemleri satış baskısı yarattı ancak ABD söylemleri olumlu. Bu kurdaki negatif etkiyi oldukça sınırladı” dedi.

Dolar/TL saat 07:25 itibariyle 5.7659/5.7736’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.