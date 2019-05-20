Dolar ne kadar oldu? (20.05.19)

PİYASANIN gözünün üzerinde olduğu S-400 hava savunma sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “S-400'le ilgili konuyu bitirdik. S-400 konusunda geri adım atma gibi bir şey söz konusu değil, o iş bitti.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, “ABD ile savaş olmayacak” dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Suudi petrol tankerlerine “sabotaj” düzenlenmesi sonrası bölgede savaş istemediklerini ancak taraflar savaşı seçerse de “tüm güçleriyle” yanıt vermeye hazır olduklarını açıkladı. Dolar/TL saat 08:08 itibariyle 6.0591/6.0625 seviyesinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.