Dolar ne kadar oldu? (18.03.2019)

PİYASALAR bu hafta ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarını izleyecek. Fed’in Çarşamba günü sona erecek iki günlük para politikası toplantısında faiz oranı tahminlerini ya da “noktasal grafiklerini” düşüreceği ve bu yıl para politikasını çok az sıkılaştıracağı ya da hiç sıkılaştırmayacağına dair öngörüler arttı. Öte yandan toplantıda Fed’in 3.8 trilyon dolarlık tahvil bilançosunu küçültmeyi bırakma planına ilişkin daha fazla detay vermesi bekleniyor. Cuma günü saat 1749’da 5.4685/5.4698 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 09.13’de 5.4472/5.4500 seviyesinde bulunuyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri, devam ediyor. ABD’de Cuma günü beklentilerin altında açıklanan imalat sanayi üretimi Fed’in bu haftaki toplantısında para politikasını gevşetme yanlısı bir yaklaşım sergileyebileceğine dair beklentileri artırarak ABD hazine tahvil getirilerinin 10 haftanın dip seviyesine gerilemesine neden oldu.

“ABD VE İNGİLTERE MERKEZ BANKALARI TAKİP EDİLECEK”

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu sabah yataya yakın olduğunu, TL tarafında da belirgin bir ayrışma gözlenmediğini söyleyerek, “Dolar endeksi sakin, dolar/TL’de de genel olarak 5.40-5.48 bandından yatay bir seyir söz konusu. Bu hafta ABD ve İngiltere merkez bankalarını takip edeceğiz. BOE’nin Brexit’e yönelik nasıl bir söylem uygulayacağı önemli. Fed tarafında ise projeksiyonlar bekleniyor, küresel piyasalardaki hareketleri de şekillendirecektir. Dolar/TL’de aşağıda 5.40, yukarıda 5.48-5.50 seviyeleri önemli” dedi. Dolar/TL’de küresel piyasalarda çok sert bir hareket gözlenmedikçe seçime kadar 5.40-5.50 bandının korunabileceği belirtiliyor. İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Öte yandan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinde geçen hafta 91 baz puana varan bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişte kurdaki baskının etkili olmuş olabileceği belirtiliyor. Gösterge 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü bugün yüzde 16.31’e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 16.28, valörde son işlemde yüzde 16.15 seviyesindeydi. Önceki haftayı yüzde 18.67 seviyesinden kapayan iki yıllık gösterge tahvil faizinde ise geçen hafta 53 baz puanlık yükseliş oldu. Gösterge iki yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 18.90, valörde son işlemde yüzde 18.73 seviyesindeydi.