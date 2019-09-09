Dolar ne kadar oldu? (09.09.2019)
Piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediği haftaya dolar/TL 5.72 seviyesinin altında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin düşeceğine inandığını belirtmişti.
TCMB faiz kararının geleceği yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,71 seviyesinden başladı.Dolar/TL saat 08:11 itibariyle güne 5.7064/5.7104’ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.Foreks anketine katılan analistler Perşembe günü toplanacak TCMB Para Politikası Kurulunun faizi 250 baz puan indireceğini düşünüyorlar. Merkez Bankası 26 Temmuz tarihinde politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75’e indirmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü para piyasası kurulunun toplanacağını hatırlatarak, “Ben inanıyorum ki daha da düşecek. Siz de göreceksiniz. Faiz düştükçe, enflasyon da düşecektir.” dedi.TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,59 (Önceki yüzde 19,60) oldu.BIST gecelik repo faiz oranı yüzde 19,12 olarak gerçekleşti.İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd istifa ettiğini duyurdu.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:23
|Yatsı
|20:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0