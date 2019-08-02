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Dolar ne kadar oldu? (02.08.2019)

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki döneme ilişkin ek faiz indirimi sinyali vermemesi nedeniyle dolar/TL kendini 5.60'ın üzerine attı. Piyasalar Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve Fed kararı beklentileriyle yoğun bir haftayı geride bırakıyor. Bu gece S&P Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak.

EKONOMİ 02.08.2019, 08:41 Melike Temir
Dolar ne kadar oldu? (02.08.2019)
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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sonrası açıklamalarının gelecek yıl için indirim beklentilerini azaltmasıyla dün yükselen dolar/TL, dün 5.56-5.61 aralığında dalgalı bir seyir izledi.

Öte yandan piyasalar bugün S&P’nin açıklayacağı Türkiye’nin kredi notunu bekliyor. Uzmanlar S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu değiştirmesini beklemiyor. Türkiye’nin kredi notunun B+’da bırakılması görünümün de ‘durağan’da tutulması fiyatlanıyor. Kredi notunun saat 23:10’da açıklanması bekleniyor.

Fed 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı alırken, seri faiz indirimlerine gerek duymadığının sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından dün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Şunu açıkça belirteyim, bu uzun süreli faiz indirimlerinin başlangıcı anlamına gelmiyor” dedi, ancak “Sadece tek bir faiz indirimi yapılacak demedim” ifadesini de kullandı.

Powell faiz indirimini “para politikasında döngü ortası ayarlaması” olarak niteledi. Yatırımcılar ise bunu sert faiz indirimlerinin yakın vadede gerçekleşmeyeceği olarak yorumladı.

Yatırımcıların uzun süreli bir gevşeme döngüsünün olası olmadığına karar vermesiyle Fed sonrası dolar endeksi 26 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Dolar/TL saat 07:22’de 5.6021/5.6071 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

#dolar #ne kadar oldu #FED #Merkez Bankası
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