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Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...

Dolar/TL yönünü yeniden yukarı çevirdi. Kur 4.10 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...

Dolar/TL yönünü yeniden yukarı çevirdi. Kur 4.10 seviyesinden işlem görüyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:19
Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın sadeleşme konusunda yakın zamanda adım atılacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 4.03 seviyesine kadar gevşeyen dolar kuru, dün yeniden yönünü yukarı çevirdi.

S&P'nin ise dün Türkiye'nin kredi notu kararını açıklamasının ardından ilk etapta piyasada önemli bir etki yaratmadığı görüldü.

Dolar/TL şu dakikalarda 4.10 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.93'ten işlemde.

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