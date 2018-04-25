Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
109926
ALTIN
173.476
DOLAR
4.0743
STERLİN
5.6797
EURO
4.9697
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 25 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Karatay'dan yeni çıkış! Sağlıklı bildiğimiz içecek alkolden farksızmış
Karatay'dan yeni çıkış!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak

Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...

Dolar güne az da olsa yükselişle başladı

Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...

Dolar güne az da olsa yükselişle başladı

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:18
Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...
banner404


DOLAR/TL ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak erken seçim kararı öncesi seviyelere yükselirken, piyasalar bugün sonuçları açıklanacak olan PPK toplantısına odaklandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75'ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyor.

Enflasyon beklentilerinde bozulma eğilimi TCMB'den bir adım beklentisini güçlendirirken, analistler TCMB kararının son dönemde ciddi değersizleşme eğiliminde olan TL'nin seyrinde önemli bir belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

ABD'nin Suriye'yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB'den enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti.

Geçen hafta ise erken seçim kararının siyasi belirsizliği azaltacağı beklentisi kur 4.09 civarından 4.01 seviyesine kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Dolarda güçlenme eğilimi nedeniyle bu seviyelerde kalamayan kur, dün erken seçim kararı öncesi seviyeler olan 4.1130'u gördükten sonra gün boyunca 4.08 - 4.10 bandında hareket etti.

Dolar/TL 4.08'den el değiştiriyor. Euro ise 4.99 - 5.00 civarında. Piyasalarda, PPK toplantısının yanı sıra erken seçim dolayısıyla yaşanan gelişmeler de takip ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Dolar Ne Kadarİşte Doların Fiyatı...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ kurası bugün çekilecek
TOKİ kurası bugün çekilecek
Bugün altının gramı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Yarım altın ve küçük altın kaç lira?
Bugün altının gramı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Yarım altın ve küçük altın kaç lira?
İmar Barışı’nın ayrıntıları belli oldu
İmar Barışı’nın ayrıntıları belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim