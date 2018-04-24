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Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...

Dolarda geçtiğimiz gafta açıklanan erken seçim kararı ile birlikte 4 lira sınırına kadar yaşanan düşüş kalıcı olmadı. Dolar kuru yeniden 4.10'lu seviyelere yükseldi

Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...

Dolarda geçtiğimiz gafta açıklanan erken seçim kararı ile birlikte 4 lira sınırına kadar yaşanan düşüş kalıcı olmadı. Dolar kuru yeniden 4.10'lu seviyelere yükseldi

24 Nisan 2018 Salı 08:04
Dolar ne kadar? İşte doların fiyatı...
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SİYASETTEKİ gelişmelerin en önemli gündem maddesi haline geldiği dolarda hareketlilik yaşanıyor. 4.20 TL zirvesinin ardından açıklanan erken seçim kararı ile 4 lira sınırına gerileyen dolar/TL, bu seviyelerde kalamadı.

İç siyasi gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan satış baskısıyla yerini yükselişe bıraktı.

Cuma akşam saatlerinde 4.06 seviyesinde olan dolar bugün 4.10 TL, euro ise 5.0093 TL seviyesinde bulunuyor.

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