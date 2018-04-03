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Dolar ne kadar? Dolarda bugün son durum ne?

Dolar ve euro başta olmak üzere döviz piyasası paskalya tatilindeki gevşemenin ardından PMI ve imalat verileriyle yeniden yukarı yönlü bir grafik sergiliyor. Analistler Türkiye'de enflasyon ve ABD'de tarım dışı istihdam verilerine odaklanırken dolar güne 3.98 civarında başladı

Dolar ne kadar? Dolarda bugün son durum ne?

Dolar ve euro başta olmak üzere döviz piyasası paskalya tatilindeki gevşemenin ardından PMI ve imalat verileriyle yeniden yukarı yönlü bir grafik sergiliyor. Analistler Türkiye'de enflasyon ve ABD'de tarım dışı istihdam verilerine odaklanırken dolar güne 3.98 civarında başladı

03 Nisan 2018 Salı 08:23
Dolar ne kadar? Dolarda bugün son durum ne?
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DOLARDA son bir kaç haftada yaşanan sert yükselişlerin ardından geçtiğimiz Perşembe günü gerilemeye başlayan kur ve faiz, Paskalya tatili nedeniyle Cuma günü ve bugün düşük hacimde yatay bir seyir izlemişti.

Dolar, haftanın ilk gününde de gevşemenin etksini korurken, günü 3.96 seviyelerinde kapatmıştı. Öte yandan, dün ABD piyasalarının açılması, ABD ve Çin arasındaki gümrük hamleleriyle ticaret savaşı kaygısı taşıyan piyasalar endekslerde yaşanan sert düşüşle açıldı.

ABD'nın mart ayındaki PMI ve ISM verilerinin güçlü çıkmasıyla dolar tekrar yukarı yönlü bir hareket izleyerek 3.98'den işlem görüyor. Euro da 0.22 puan artışla 4.8988 düzeyinde yeniden 4.90 eşiğini zorluyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon ve ekonomik teşvik pakedi yurt dışında ise ABD’de 6 Nisan Cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, Suriye konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" yönelik açıklama ve adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti

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