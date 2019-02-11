Dolar kuru yeni haftaya 5.25 seviyelerinde başladı

Dolar kuru yeni haftaya 5.25 civarında yatay seyirle başlarken euro/TL yüzde 5.95'ten, sterlin/TL 6.78'den işlem görüyor.

Dolar kuru yeni haftaya 5.25 seviyelerinde başladı
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GEÇEN haftanın son işlem gününde 5.2338'e kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0.38 değer kaybıyla 5.2478'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.25'in üzerinde başlamasının ardından 5.2465'ten alıcı buluyor. Euro/TL 5.95'ten, sterlin/TL 6.78'den işlem görüyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0.1 azalışla 1.1326 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 7. işlem gününe taşıyarak 96.6'ya çıktı. Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5.20'nin destek, 5.3250'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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