Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz 2018

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de yemin ederek görevine resmen başlamasının ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni ve ilk kabine listesini kamuoyuna açıkladı.Bir cumhurbaşkanı yardımcısı ile 16 bakanın yer aldığı kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Berat Albayrak görevlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank olurken, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ruhsar Pekcan da Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına eski Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bekir Pakdemirli getirildi.Erdoğan, yeni kabinenin açıklanmasının ardından yeni modelde kurulacak olan kurulların ve ofislerin atamalarını da en kısa sürede yapacaklarını belirtti.

Bu gelişmelerin ardından dolar kuru nasıl etkilendi?

Dolar/TL yeni kabinenin açıklanması sonrası yükselişe geçerek akşam 4.75 seviyelerine kadar tırmandı. Kur sabah ilk işlemlerde ise 4.70'ten 4.67 seviyelerine doğru çekildi. Analistler, yeni ekonomi kurmaylarının piyasalara vereceği ilk mesajların önemli olacağı görüşünde.

PEKİ DOLARIN TEPKİSİ NEDEN?

Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan yer almadı. Piyasadaki temkinli hareketin nedeni ise yeni ekonomi ve para politikalarına ilişkin bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik belirsizlik. Analistler, yeni ekonomi kurmaylarının piyasalara vereceği ilk mesajların önemli olacağı görüşünde.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 15:20