Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Şubat 2019 dolar - euro fiyatları)

DOLAR/TL, bu sabah 5.28 TL seviyelerinde giriş yaptı. Euro/TL ise 5.98 TL bandında işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artışlarında agresif bir atak yapmayacağını yönündeki beklenti ve Türkiye Merkez Bankası'nın sıkı duruşunda devamlılık göstereceğini belirtmesi dolar/TL kurunun 5.30'lardan 5.20'lere çekilmesinde etkili olsa da yeni haftanın ilk gününde dolar 5.28 dolaylarında seyrediyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. TÜİK'in Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıklaması bekleniyor. Küresel piyasalarda ise ABD - Çin ticari gerilimine yönelik gelişmeler takip ediliyor.