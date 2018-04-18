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Dolar kaç lira oldu? İşte doların fiyatı...

Dün erken seçimin gündeme gelmesi ile 4.12 seviyesinin üzerine çıkan kur bugün 4.09'dan işlem görüyor.

Dolar kaç lira oldu? İşte doların fiyatı...

Dün erken seçimin gündeme gelmesi ile 4.12 seviyesinin üzerine çıkan kur bugün 4.09'dan işlem görüyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:47
Dolar kaç lira oldu? İşte doların fiyatı...
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ERKEN seçim gündemi güne sakin başlayan kurun dalgalanmasına neden oldu. Dolar/TL, gün içerisinde 4.1270 seviyesine kadar çıktı. İlk tepkinin ardından 4.10 civarında dengelenen kur, gün sonuna da 4.09 seviyelerine doğru geri çekildi.

Dolar/TL yeni güne 4.0940 seviyelerinden başlarken, euro/TL ise 5.0690'dan el değiştiriyor.

Euro/dolar 1.2380 seviyesinde yer alırken, brent petrol 71.97, altının ons fiyatı da 1344.15 dolardan işlem görüyor.

Analistler jeopolitik risklere erken seçim riskinin de eklediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında bugün yapılacak olan toplantının kritik olacağını ifade etti. Gün içerisinde her iki yönlü sert dalgalanmalar görülebileceği kaydedildi.

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