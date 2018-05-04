Dolar kaç lira oldu? İşte dolarda son durum...

DOLAR/TL tüketici fiyatları enflasyonunun nisan ayında beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 artmasının ardından dün 4.2447'ye yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti.
Dolar dün saat 17.30 itibariyle 4.22 TL seviyelerinde bulunurken, bu sabah da benzer seviyelerden işlemlerin devam ettiği görülüyor.
Kur şu dakikalarda 4.22 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.06'dan işlemde.
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