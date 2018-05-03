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Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...

ABD Merkez Bankası'nın faizi değiştirmeme kararı sonrasında dolar/TL'de anlamlı bir hareket olmazken, dolar 3 Mayıs sabahında 4.16 TL, euro ise 4.99'dan işlem görüyor. Piyasaların gözü hükümetin seçim öncesi genişlemeci politikalarına yaratacağı finansman ve siyasi gündemde.

Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...

ABD Merkez Bankası'nın faizi değiştirmeme kararı sonrasında dolar/TL'de anlamlı bir hareket olmazken, dolar 3 Mayıs sabahında 4.16 TL, euro ise 4.99'dan işlem görüyor. Piyasaların gözü hükümetin seçim öncesi genişlemeci politikalarına yaratacağı finansman ve siyasi gündemde.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:51
Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faiz toplantısı sonrasında çıkan kararı dolar/TL için anlamlı bir harekete neden olmadı.

Dolar/TL dün 4.1870 seviyesini test ederek üç haftanın zirvesini gördü.

Kur şu dakikalarda 4.16 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.99'dan işlemde.

TL piyasalarda gelişmekte olan benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışması ve en kötü performansı gösteren para birimi
olmasıyla dikkati çekiyor.

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