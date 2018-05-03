Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faiz toplantısı sonrasında çıkan kararı dolar/TL için anlamlı bir harekete neden olmadı.
Dolar/TL dün 4.1870 seviyesini test ederek üç haftanın zirvesini gördü.
Kur şu dakikalarda 4.16 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.99'dan işlemde.
TL piyasalarda gelişmekte olan benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışması ve en kötü performansı gösteren para birimi
olmasıyla dikkati çekiyor.
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