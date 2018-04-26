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Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...

Dolar/TL şu dakikalarda 4.08 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...

Dolar/TL şu dakikalarda 4.08 seviyesinden işlem görüyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:38
Dolar kaç lira? İşte doların fiyatı...
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DOLAR/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geç likidite penceresi borç verme faizini beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasının ardından ilk tepki olarak sert gerilese de bu seviyelerde kalamazken, analistler kurdaki yükselişte TCMB'nin adımının yeterli görülmemesinin yanı sıra global piyasalardaki bozulmanın da etkili olduğunu belirtiyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte EM'ler genelinde sert satış baskısı gözlenirken, bir yandan da TCMB kararı nedeniyle TL'nin dolar karşısında en az değer kaybeden para birimi olduğuna da işaret ediliyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 4.08 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.97'den işlemde.

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Dolar Kaç LiraDolar/TL
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