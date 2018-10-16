Dolar kaç lira? İşte dolarda son durum

DOLAR/TL cuma günü Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan ABD'li rahip Andrew Brunson davası kararı öncesinde 5.83 ile 5.97 arasında dalgalanmıştı.
Mahkemenin Brunson'ı serbest bırakmasının ardından dolar ilk tepki olarak 5,85'e inmişti. Karar sonrasında 5.85 ile 5.95 arasında hareket eden dolar/TL günü 5.87'den tamamlamıştı. Dolar, Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılması ardından devam eden iyimserlikle 5.80 seviyesinin de altına geriledi.
Kur şu dakikalarda 5.77 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.69 civarında