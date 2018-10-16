Dolar kaç lira? İşte dolarda son durum

Yeni haftaya 5.88 seviyesinden başlayan dolar/TL sert düştü ve son iki ayın en düşük seviyesi olan 5.75'i gördü

Dolar kaç lira? İşte dolarda son durum
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DOLAR/TL cuma günü Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde önemli rol oynayan ABD'li rahip Andrew Brunson davası kararı öncesinde 5.83 ile 5.97 arasında dalgalanmıştı.

Mahkemenin Brunson'ı serbest bırakmasının ardından dolar ilk tepki olarak 5,85'e inmişti. Karar sonrasında 5.85 ile 5.95 arasında hareket eden dolar/TL günü 5.87'den tamamlamıştı. Dolar, Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılması ardından devam eden iyimserlikle 5.80 seviyesinin de altına geriledi.

Kur şu dakikalarda 5.77 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.69 civarında

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