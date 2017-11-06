Dolar haftaya nasıl başladı?

ABD ve Türkiye arasında bir süredir devam eden gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine ilişkin endişelerle dolar/TL hareketli bir seyir izliyor. Dolar kuru geçtiğimiz cuma en yüksek 3.8905 seviyesini görürken, yeni haftaya 3.87 seviyesinden başladı. Dolar/TL saat 8.35 itibarıyla 3.8773 seviyesinden işlem görüyor.

4.5205 ile tarihi rekor kıran Euro/TL ise aynı dakikalarda 4.5036 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar da 1.1613 seviyesinde hareket ediyor.

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi. S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu açıkladı.