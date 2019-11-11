Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum

GEÇEN hafta 5,68-65,77 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 5,7639'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,7670 seviyesinde alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,36, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,38 seviyesinde işlem görüyor.

'DOLARDA 5,80 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de 3. çeyrek büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,74'in destek, 5,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.