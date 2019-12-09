Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,39'dan, sterlin ise 7,61'den satılıyor.
GEÇEN haftanın son işlem gününde dolara uluslararası piyasalarda talebin artmasının etkisiyle paralel 5,7898'e kadar yükselen dolar/TL, Cuma gününü yüzde 0,46 artışla 5,77'den tamamladı. Dolar/TL, yükselişini yeni haftaya taşımasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,78'den alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre sınırlı yükselişle 6,39'dan, sterlin/TL yüzde 0,14 değer kazancıyla 7,61'den satılıyor.
'DOLARDA 5,80 DİRENÇ KONUMUNDA'
Analistler, bu hafta hem yurt içinde hem de yurt dışında merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, Almanya'da dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
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