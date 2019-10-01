Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum

CUMA günü, 5,65-5,69 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5,67'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında, 5,65 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 6,18'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,95'den satılıyor.

'DOLARDA 5,7180 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD borsalarında işlem gören Çinli firmaların borsa kotundan çıkarılabileceği iddiasının dolardaki düşüşte etkili olduğunu söyledi. Bugün, yurt içinde Yeni Ekonomi Programı (YEP), yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Euro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de, Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu dile getirdi.