Dolar haftanın son gününde ne kadar?

PİYASALARDA yaşanan tepkinin, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

TL’deki değer kaybı her ne kadar Para Politikası Kurulu (PPK) kararının ardından başlasa da bankacılar tepkinin TCMB kararına yönelik oluşmadığına dikkat çektiler.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin Temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.45 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.11 civarında seyrediyor.