Dolar haftanın son gününde ne kadar?

GELİŞMEKTE olan ülke para birimleri genelinde ABD Çin ticaret savaşlarına ilişkin iyimserlikle dolar karşısında değer kazançları görülüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’de değerlenme ve 10 yıllık tahvil getirilerinde bir düşüş görüyoruz. Burada ana etken küresel risk iştahı ve Brexit sürecinin yansımaları diyebiliriz. Türkiye bir miktar pozitif ayrışıyor. Burada ise her ne kadar yükselse de 80 doların üzerinden 65 dolarlık seviyelere gerileyen petrol fiyatları belirleyici oldu” dedi.

Bankacı petrol petrol fiyatları ise arz fazlası endişeleriyle gerilemediğini ancak gelişmekte olan ülkelerin genellikle emtia ihracatçısı olması nedeniyle düşüşün durmasının da EM sepeti genelinde iyimserlik yarattığına dikkat çekti.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.36 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.08 civarında seyrediyor.