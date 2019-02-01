Dolar haftanın son gününde ne kadar? 1 Şubat 2019 döviz fiyatları

GEÇTİĞİMİZ ay ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal tweet'i sonrası 5.54'e kadar yükselen dolar/TL, ABD ve Türkiye arasındaki olumlu gelişmeler ve 16 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit bıraktığını açıklamasının ardından gerilemeye devam etti.

30 Ocak'ta açıklanan enflasyon raporunda verilen mesajlar ve gerektiğinde sıkı para politikasının devam ettirilebileceğinin belirtilmesi de TL'ye pozitif yansıdı.

Önceki gün de piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed politika faizinin sabit tutulduğunu bildirdi. Açıklama sonrası TL'nin dolar karşısında olumlu seyriyle birlikte dolar/TL dün son iki ayın en düşük seviyesi olan 5.15'i test etti

Kur haftanın son gününde 5.19 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.94 civarında işlemde.