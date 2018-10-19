Dolar haftanın son gününde kaç lira? İşte dolarda son durum

Dolar ne kadar? Dolar/TL haftanın son gününe 5.60'ın üzerinde başladı. İşte dolarda son durum...

Dolar haftanın son gününde kaç lira? İşte dolarda son durum
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ÇARŞAMBA günü 5.70 civarında seyreden dolar/TL, ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle akşam saatlerinde 5.52'ye kadar gerilemişti.

Dolar/TL dün de gelişmekte olan ülke piyasalarından pozitif ayrışarak 5.51'e kadar geriledi. Bu seviye 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük tarihi rekordan beri de ilk defa test edilmiş oldu. Ancak küresel satış baskısının öğleden sonra kuvvetlenmesiyle kur yeniden 5.60'ın üzerine çıktı.

GÖZLER PPK TOPLANTISINDA

ABD'li Rahip Brunson'ın geçtiğimiz hafta cuma günü serbest bırakılmasının ardından pazartesi günü 5.75'e kadar inen dolar/TL salı günü 5.76 ile 5.80 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü.

Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.63 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.45 civarında seyrediyor.

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