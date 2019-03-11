Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 14 Ocak'tan beri ilk kez 5.4880'i test ederek sert yükselmişti. Kur yeni haftanın ilk gününe ise 5.45 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?
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DOLAR/TL’de yerel seçim öncesi ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken son dönemde başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilere yönelik artan endişelerle kur yukarı baskılanmış durumda.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus yapımı olan S-400 satın alınmasının tercih olmanın ötesinde bir zorunluluk olduğunu belirterek ABD yapımı Patriot alınması konusunda da temasların devam ettiğini söylemişti.

Akar, “S-400’ten dolayı böyle bir noktaya gelinmesi üzücü, bunun anlaşılmasına çalışıyoruz. F-35 ile S-400’ün etkileşmeyeceği bir ortamı sağlayalım diyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin 5 aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.44 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.11 civarında seyrediyor.

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